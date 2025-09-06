< sekcia Šport
Molčan postúpil už do finále dvojhry na challengeri v Istanbule
Pre nepriaznivé počasie odohrali semifinálový duel v hale. Pre dvadsaťsedemročného hráča Národného tenisového centra to bolo už jedenáste víťazstvo v rade za sebou.
Autor TASR
Istanbul 6. septembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil už do finále dvojhry na challengeri 75 v Istanbule. Zverenec trénera Tibora Tótha zvíťazil v semifinále nad Grékom Stefanosom Sakellaridisom v dvoch setoch 6:2 a 6:4 za 76 minút. Jeho finálovým súperom bude v nedeľu Nicolas Mejia z Ekvádoru.
Pre nepriaznivé počasie odohrali semifinálový duel v hale. Pre dvadsaťsedemročného hráča Národného tenisového centra to bolo už jedenáste víťazstvo v rade za sebou, keď sa na konci augusta tešil z titulu v bulharskej Sofii, pripomenul oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).
