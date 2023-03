Molčan potreboval na Thompsona v Miami tri sety, no je v 2. kole

dvojhra - 2. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Jordan Thompson (Austr.) 6:2, 4:6, 6:3

Quentin Halys (Fr.) - Pedro Martinez (Šp.) 6:2, 7:6 (4)

Cristian Garin (Čile) - Marcos Giron (USA) 6:4, 2:6, 6:4

Roberto Carballes Baena (Šp.) - Bernabe Zapata Miralles (Šp.) 6:0, 3:0 - skreč

Adrian Mannarino (Fr.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 1:6, 6:4, 6:2

Jiří Lehečka (ČR) - Federico Coria (Arg.) 6:3, 6:4

Aleksandar Kovacevic (USA) - Jaume Munar (Šp.) 7:6 (4), 2:6, 6:1



Miami 23. marca (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Miami. V trojsetovom súboji zdolal austrálskeho kvalifikanta Jordana Thompsona 6:2, 4:6, 6:3.Molčan dokázal súperovi zobrať podanie hneď pri prvej príležitosti. Potom aj v ôsmej hre a prvý set získal bez problémov. Druhý však mal vyrovnaný priebeh, ako jediný v ňom stratil servis Molčan a to v predposlednom geme na 4:5. Slovák následne opäť zaváhal a to hneď v prvom geme rozhodujúceho setu. V štvrtej hre sa mu však podaril rebrejk a to po dráme, keď v geme dospel stav až štyrikrát k zhode. Austrálčan hneď nasledujúce podanie nezvládol a neodvrátil ani prvý mečbal.