Molčan pre zranenie nenastúpi v 3. kole v Miami proti Medvedevovi

Miami 27. marca (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan pre zranenie bedrového kĺbu v pondelok nenastúpi na duel 3. kola na turnaji ATP v Miami proti Daniilovi Medvedevovi. Štvrtý nasadený Rus tak na podujatí Masters 1000 postúpil bez boja do osemfinále. V ňom sa stretne s víťazom duelu medzi Poliakom Hubertom Hurkaczom a domácim Američanom Mackenziem McDonaldom.



Molčan v premiére v hlavnej súťaži v Miami na úvod zdolal austrálskeho kvalifikanta Jordana Thompsona. V ďalšom kole vyradil nasadenú dvadsaťosmičku Japonca Jošihita Nišioku. V priebehu druhého setu požiadal Molčan o lekárske ošetrenie, no v treťom dejstve na dvorci dominoval a vyhral ho 6:2. Problémy s pravým bedrovým kĺbom mu však nedovolili nastúpiť na zápas 3. kola proti Medvedevovi - šampiónovi US Open z roku 2021. Vďaka postupu medzi elitnú 32-ku v Miami sa Molčan v onlajn vydaní svetového rebríčka ATP posunul na 49. miesto.