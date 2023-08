Molčan prehral v 1. kole s Dimitrovom, nevyužil tri mečbaly

Grigor Dimitrov z Bulharska reaguje po tom, čo porazil Alexa Molčana počas prvého kola tenisových majstrovstiev U.S Open v utorok 29. augusta 2023 v New Yorku. Foto: TASR/AP



muži - dvojhra - 1. kolo:



Grigor Dimitrov (Bul.) - Alex Molčan (SR) 6:7 (9), 6:7 (5), 6:1, 7:5, 7:6 (11:9)







New York 30. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole prehral s devätnástym nasadeným Bulharom Grigorom Dimitrovom po vyše štvorhodinovom päťsetovom boji 7:6 (9), 7:6 (5), 1:6, 5:7, 6:7 (9:11). V rozhodujúcom dejstve nevyužil tri mečbaly. Ďalším súperom Dimitrova bude newyorsky šampión z roku 2012 Brit Andy Murray..V úvodnom sete duelu medzi Molčanom a Dimitrovom si obaja hráči držali podanie a tak rozhodnutie padlo v tajbrejku. V ňom nevyužil Molčan vedenie 5:2, no v koncovke napokon slávil úspech, keď po dvojchybe Bulhara premenil v poradí šiesty setbal. V druhom dejstve nevideli diváci ani jediný brejkbal a opäť prišiel na rad tajbrejk, v ktorom mal zasa navrch najlepší slovenský singlista.Molčan ťažil z výborného pohybu po dvorci a vysokej úspešnosti prvého servisu i z toho, že Dimitrov robil príliš veľa nevynútených chýb. Pred začiatkom tretieho setu spravil Bulhar pekné gesto a fanúšikom, ktorí ho vytrvalo povzbudzovali, daroval tri rakety. Semifinalista US Open z roku 2019 našiel novú energiu, trikrát zobral Molčanovi podanie a znížil na 1:2 na sety.Vo štvrtom dejstve nepremenil Dimitrov za stavu 2:2 tri brejkbaly, no v jedenástom geme čistou hrou prelomil Molčanovo podanie a vynútil si piaty set. Na jeho začiatku nevvužil Bulhar päť brejkbalov, čo sa mu takmer vypomstilo. Za stavu 2:3 si neudržal servis, Molčan následne potvrdil brejk a odskočil Dimitrovovi na 5:2. V deviatom geme bol dve loptičky od víťazstva, no za stavu 30:30 sa pošmykol, dostal kŕč do nohy a následne prišiel o servis. V ďalšej hre za stavu 5:4 nevyužil mečbal a o všetkom napokon rozhodol záverečný supertajbrejk. V ňom Molčan hrajúci so sebazaprením preukázal veľkú bojovnosť, za stavu 9:7 mal ďalšie dva mečbaly, no Dimitrov potom získal štyri body za sebou a po veľkej dráme postúpil do 2. kola. Maximom Molčana na US Open zostáva 3. kolo z roku 2021.