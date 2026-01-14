Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Molčan prehral v 2. kole kvalifikácie na Australian Open s Blockxom

Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Proti vlaňajšiemu víťazovi bratislavského challengeru Slovak Open ťahal od začiatku za kratší koniec, prvý gem získal až za stavu 0:5.

Autor TASR
Melbourne 14. januára (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 2. kole kvalifikácie na úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open v Melbourne. Siedmemu nasadenému Belgičanovi Alexandrovi Blockxovi podľahol hladko 1:6, 1:6. Proti vlaňajšiemu víťazovi bratislavského challengeru Slovak Open ťahal od začiatku za kratší koniec, prvý gem získal až za stavu 0:5.

muži - kvalifikácia - 2. kolo:

Alexander Blockx (Belg.-7) - Alex MOLČAN (SR) 6:1, 6:1
.

