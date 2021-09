Molčan prehral v 3. kole dvojhry na US Open so Schwartzmanom

muži - dvojhra - 3. kolo:



Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-11) - Alex MOLČAN (SR) 6:4, 6:3, 6:3

New York 4. septembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 3. kole dvojhry na US Open. Grandslamový debutant podľahol v pozícii kvalifikanta turnajovej jedenástke Argentinčanovi Diegovi Sebastianovi Schwartzmanovi 4:6, 3:6, 3:6. Napriek prehre dosiahol významný míľnik.Hneď pri premiére v hlavnej súťaži na niektorom z podujatí veľkej štvorky postúpil medzi elitnú tridsaťdvojku. V onlajn vydaní svetového rebríčka figuruje na 116. mieste, čo je jeho nové kariérové maximum. Finalista turnaja ATP v Belehrade si z Flushing Meadows odnáša prémiu 180.000 USD pred zdanením.-Molčan v úvodnom geme čistou hrou stratil vlastné podanie, hneď vzápätí však kontroval rebrejkom a v prvom sete držal s favoritom krok. V koncovka však slávil úspech Schwartzman, ktorý za stavu 4:4 po druhý raz v zápase zobral Molčanovi servis. Argentínčan robil v dlhých výmenách menej nevynútených chýb, vedel zmeniť rytmus hry a pomôcť si kvalitným forhendom.Na začiatku druhého dejstva viedol Molčan 2:1, Schwartzman však potom získal štyri gemy za sebou. Molčan síce pri podaní súpera znížil na 3:5, no následne opäť prišiel o podanie. V treťom sete Schwartzman vďaka brejku v ôsmom geme odskočil Molčanovi na 5:3 a zápas už dotiahol do úspešného konca. Po stopvoleji premenil vlaňajší semifinalista Roland Garros prvý mečbal. Slovenský tenis tak prišiel na US Open aj o svoje posledné želiezko v singli.Molčan po zápase priznal, že Schwartzuman bol tvrdý oriešok.uviedol pre TASR zverenec trénera Ladislava Simona.