Molčan prehral v semifinále turnaja ATP v Hamburgu s Alcarazom

Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Alex MOLČAN (SR) 7:6 (2), 6:1

Hamburg 23. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Hamburgu. Najvyššie nasadenému Španielovi Carlosovi Alcarazovi podľahol 6:7 (2), 1:6. Napriek prehre dosiahol v Nemecku najväčší úspech na podujatí kategórie 500.V 2. kole vyradil obhajcu titulu a Alcarazovho krajana Pabla-Carrena Bustu. Z Hamburgu si zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka odnáša prémiu 94.925 eur pred zdanením. Vďaka zisku 180 bodov bude Molčan v pondelňajšom vydaní svetového rebríčka ATP figurovať na 37. mieste - najvyššie v kariére.Molčan ukázal v prvom sete duelu s Alcarazom veľkú bojovnosť. Španiel viedol 4:2 i 5:3, no najlepší slovenský singlista vždy kontroval rebrejkom. V desiatom geme odvrátil dva setbaly, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ňom však dominoval Alcaraz. Víťaz turnaja Masters 1000 v Madride si vybudoval náskok 6:0 a za stavu 6:2 premenil po úspešnom stopbale tretí setbal.V druhom dejstve Alcaraz po dvoch brejkoch odskočil Molčanovi na 5:1 a zápas už dotiahol do víťazného konca. V siedmom geme využil hneď prvý mečbal a postúpil do svojho šiesteho finále na ATP Tour. V predchádzajúcich piatich sa tešil zo zisku titulu. V nedeľu nastúpi proti Talianovi Lorenzovi Musettimu, ktorý v úvodnom semifinále zdolal Argentínčana Francisca Cerundola 6:3, 7:6 (3).