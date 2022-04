Molčan prehral vo finále turnaja ATP v Marrákeši

dvojhra - finále:



David Goffin (Belg.) - Alex MOLČAN (SR) 3:6, 6:3, 6:3

Marrákeš 10. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel vo finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v marockom Marrákeši. Bývalej svetovej sedmičke Belgičanovi Davidovi Goffinovi podľahol 6:3, 3:6 a 3:6. Nevyužil šancu na zisk prvého titulu na ATP Tour, napriek finálovej prehre však v pondelok poskočí na 49. miesto svetového rebríčka, čo bude jeho nové kariérne maximum.Pre najlepšieho slovenského singlistu to bolo druhé finále na mužskom profesionálnom okruhu. Vlani v máji v Belehrade prehral v rozhodujúcom súboji s domácim Srbom Novakom Djokovičom. Molčan sa vo finálovom dueli v Marrákeši rýchlo ujal vedenia 2:0. Následne síce prišiel o servis, no vo štvrtom geme opäť zobral Belgičanovi podanie a výhodu brejku pretavil v zisk prvého setu.Zverenec Karola Becka ťažil z výborného pohybu po dvorci, vo výmenách robil oveľa menej nevynútených chýb ako Goffin. V dôležitých momentoch si dokázal pomôcť ľaváckym servisom, ktorý robil súperovi výrazné problémy. Začiatok druhého dejstva mal rovnaký scenár ako úvod prvého a Molčan po rýchlom brejku odskočil Goffinovi na 2:0. Belgičan však v ďalších minútach pridal na agresivite, dokázal Slováka zatlačiť. Otočil na 5:2 a vynútil si tretí set. Goffinovi začal fungovať forhend po čiare, ktorý je jeho veľká zbraň.Belgičan bol na koni, v úvode rozhodujúceho dejstva si vybudoval náskok 3:1 a po ďalšom brejku v ôsmom geme už zápas dotiahol do úspešného konca. Získal šiesty titul na okruhu ATP. Molčan v Marrákeši potvrdil, že antuka je jeho najsilnejší povrch. V 2. kole po trojsetovej dráme vyradil deviateho hráča sveta Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea a získal najcennejší skalp v kariére. Z Maroka si odnáša prémiu 47.430 eur pred zdanením a 150 bodov do svetového rebríčka ATP, ktoré ho prvýkrát katapultujú do elitnej päťdesiatky.