Molčan prehral vo finále turnaja ATP v Lyone s Norriem

Dvojhra - finále:



Cameron Norrie (V. Brit.-1) - Ale MOLČAN (SR) 6:3, 6:7 (3), 6:1

Lyon 21. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel vo finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Lyone. Najvyššie nasadenému Britovi Cameronovi Norriemu podľahol 3:6, 7:6 (3), 1:6. Napriek prehre sa vo svetovom rebríčku posunie na 38. miesto, čo bude jeho nové kariérne maximum.Pre Molčana to bolo tretie neúspešné finále na okruhu ATP. V apríli v marockom Marrakeši prehral v rozhodujúcom súboji s Belgičanom Davidom Goffinom, vlani v Belehrade nestačil na svetovú jednotku Srba Novaka Djokoviča. Z Lyonu si Molčan odnáša prémiu 47.430 eur pred zdanením a 150 bodov do rebríčka. Turnaj vo Francúzsku bol pre zverenca trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka generálkou na grandslamový Roland Garros.Molčanovi nevyšiel úvod finálového zápasu v Lyone, keď v prvom i piatom geme stratil servis a Norrie išiel do vedenia 4:1 Brit umne menil rytmus hry, Molčana dostával do úzkych nepríjemným rotovaným forhendom. V šiestom geme požiadal najlepší slovenský singlista o medical time out a nechal si ošetriť odreté koleno Po návrate na kurt znížil na 3:4, no koncovka patrila Norriemu, ktorý ako prvý hráč na turnaji zobral Molčanovi setNa začiatku druhého dejstva Molčan zobral Norriemu servis. Brit však bleskovo kontroval rebrejkom. Za stavu 5:4 mal Norrie k dispozícii dva mečbaly, Molčan ich však odvrátil a vynútil si tajbrejk. V jeho úvode odskočil Norriemu na 3:0 a za stavu 6:3 premenil pri vlastnom podaní prvý setbal. V treťom dejstve však dominoval Norrie, ktorý si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 4:1. Brit získal štvrtý titul na ATP Tour.Brit získal štvrtý titul na ATP Tour. "" uviedol rodák z Juhoafrickej republiky, ktorému vo svetovom rebríčku patrí 11. priečka.