Molčan prvýkrát v kariére postúpil do hlavnej súťaže US Open

muži - dvojhra - kvalifikácia - finále:



Alex MOLČAN (SR-18) - Gastao Elias (Port.) 6:2, 4:6, 7:6 (6)

New York 27. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prvýkrát v kariére prebojoval do hlavnej súťaže dvojhry na grandslamovom turnaji. Portugalca Gastaa Eliasa zdolal vo finále kvalifikácie US Open po tuhom boji za takmer dve a pol hodiny 6:2, 4:6, 7:6 (6).Molčan prehrával v treťom sete 3:5, v desiatom geme však nedovolil súperovi pri jeho vlastnom podaní ukončiť zápas. V následnom tajbrejku odvrátil slovenský tenista dva mečbaly súpera, kým sám premenil hneď prvý.