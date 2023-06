Molčan sa na Bratislava Open prebojoval do semifinále

dvojhra - štvrťfinále:



Alex MOLČAN (SR-1) - Tomáš Macháč (ČR) 7:6 (5), 3:6, 6:1,

Tomas Barrios Vera (Čile) - Jakub Menšík (ČR) 4:6, 6:1, 6:3,

Vitalij Sačko (Ukr.) - Federico Coria (Arg.-3) 4:6, 7:5, 6:3,

Dimitar Kuzmanov (Bulh.) - Jerome Kym (Švajč.) 7:5, 6:4

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na antukovom challengeri Bratislava Open vo dvojhre medzi najlepších štyroch. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii turnajovej jednotky Čecha Tomáša Macháča 7:6 (5), 3:6, 6:1. V boji o postup do finále bude jeho súper Bulhar Dimitar Kuzmanov, ktorý zvíťazil nad Švajčiarom Jeromom Kymom 7:5, 6:4.Molčan a jeho český súper v prvom sete výborne podávali. Obaja si podržali servis a rozhodnúť musel tajbrejk. Najvyššie nasadený hráč využil hneď prvý setbal a zvíťazil 7:5. Druhý set priniesol odlišný vývoj, Molčan hneď na úvod prelomil podanie Macháča, no od stavu 2:0 prehral päť gemov v sérii, keď dvakrát stratil podanie a Čech získal set v pomere 6:3. Aj v treťom sete Molčan získal hneď úvodné podanie súpera, no tentokrát už drámu neumožnil a súperovi povolil jedinú hru.