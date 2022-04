Molčan sa pre virózu odhlásil z turnaja ATP v Belehrade

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa pre virózu odhlásil z antukového turnaja ATP v Belehrade. Vlani postúpil v srbskej metropole až do finále, v ktorom prehral so svetovou jednotkou domácim Novakom Djokovičom.



"Minulý týždeň som ochorel, preto nemôžem hrať v Belehrade. Veľmi ma mrzelo, že som sa musel odhlásiť, je to môj obľúbený turnaj, ktorý zmenil môj tenis z viacerých stránok. Tento týždeň sa už cítim zdravý a som pripravený ísť ďalej," napísal na instagrame Molčan, ktorý sa najbližšie predstaví v Mníchove.



Zverenec trénera Karola Becka sa vďaka finálovej účasti na turnaji v marockom Marrákeši dostal prvýkrát do elitnej svetovej päťdesiatky. Momentálne figuruje na 47. mieste rebríčka ATP Entry, čo je jeho nové maximum v kariére.