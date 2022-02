Molčan sa prebojoval do osemfinále na turnaji ATP v Dubaji

dvojhra - 1. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Lloyd Harris (JAR) 6:3, 6:3

Mackenzie McDonald (USA) - Aslan Karacev (Rus.-7) 7:5, 6:3

Kwon Soon Woo (Kór.) - Iľja Ivaška (Biel.) 6:3, 6:2,

Karen Chačanov (Rus.) - Alex de Minaur (Austr.) 6:3, 6:7 (1), 7:5

Hubert Hurkacz (Poľ.-5) - Alexander Bublik (Kazach.) 6:3, 6:1

Ričardas Berankis (Lit.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:1, 3:6, 6:3

Jannik Sinner (Tal.-4) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 4:6, 7:6 (6), 6:3

Alexei Popyrin (Aust.) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:2, 6:3,

Andrej Rubľov (Rus.-2) - Daniel Evans (V.Brit.) 6:4, 7:5,

Roberto Bautista Agut (Šp.-8) - Arthur Rinderknech (Fr.) 6:3, 6:4

Dubaj 22. februára (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do osemfinále turnaja ATP v Dubaji. V pozícii lucky losera zdolal v utorkovom 1. kole Juhoafričana Lloyda Harrisa v dvoch setoch 6:3 a 6:3. V úvodnom dejstve ťažil z brejku vo štvrtom geme, v druhom sete si vypracoval náskok 3:1 a duel doviedol do víťazného konca. V boji o štvrťfinále sa stretne s piatym nasadeným Hubertom Hurkaczom z Poľska, ktorý eliminoval Kazacha Alexandra Bublika. Molčan pôvodne vypadol vo finále kvalifikácie s Japoncom Tarom Danielom, no ako lucky loser sa dostal do hlavnej súťaže.Rus Karen Chačanov zdolal v 1. kole Alexa de Minaura z Austrálie 6:3, 6:7 (1), 7:5 a v osemfinále sa stretne s nasadenou jednotkou Novakom Djokovičom zo Srbska.