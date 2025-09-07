< sekcia Šport
Molčan triumfoval vo finále challengerového turnaja v Istanbule
Molčan premenil svoju druhú tohtoročnú finálovú účasť na challengeri na zisk druhého titulu. Vďaka nemu si v rebríčku ATP polepší o vyše 50 miest.
Autor TASR
Istanbul 7. septembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan získal titul vo dvojhre na challengeri 75 v Istanbule. Zverenec trénera Tibora Tótha a kondičného Dávida Olasza zvíťazil v nedeľnom finále nad Kolumbijčanom Nicolasom Mejiom v dvoch setoch 7:6 (9) a 6:2 za 132 minút.
Dvadsaťsedemročný hráč Národného tenisového centra získal svoj štvrtý singlový titul na challengerovej úrovni, druhý za sebou. Pred dvomi týždňami triumfoval v Sofii a v roku 2021 sa radoval v Helsinkách a Liberci, pripomenul oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ). Aktuálne ťahá šnúru dvanástich víťazstiev za sebou.
Molčan premenil svoju druhú tohtoročnú finálovú účasť na challengeri na zisk druhého titulu. Vďaka nemu si v rebríčku ATP polepší o vyše 50 miest, v jeho onlajn vydaní mu priebežne patrí 201. priečka. Obaja finalisti sa presúvajú do Bratislavy, kde môžu na budúci týždeň proti sebe opäť nastúpiť. V stretnutí I. svetovej skupiny Davisovho pohára sa 12. a 13. septembra stretne Slovensko v NTC s Kolumbiou.
