Nedela 7. september 2025
Molčan triumfoval vo finále challengerového turnaja v Istanbule

Na snímke slovenský tenista Alex Molčan počas žrebu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára Chorvátsko - Slovensko v chorvátskom Osijeku 30. januára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Molčan premenil svoju druhú tohtoročnú finálovú účasť na challengeri na zisk druhého titulu. Vďaka nemu si v rebríčku ATP polepší o vyše 50 miest.

Autor TASR
Istanbul 7. septembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan získal titul vo dvojhre na challengeri 75 v Istanbule. Zverenec trénera Tibora Tótha a kondičného Dávida Olasza zvíťazil v nedeľnom finále nad Kolumbijčanom Nicolasom Mejiom v dvoch setoch 7:6 (9) a 6:2 za 132 minút.

Dvadsaťsedemročný hráč Národného tenisového centra získal svoj štvrtý singlový titul na challengerovej úrovni, druhý za sebou. Pred dvomi týždňami triumfoval v Sofii a v roku 2021 sa radoval v Helsinkách a Liberci, pripomenul oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ). Aktuálne ťahá šnúru dvanástich víťazstiev za sebou.

Molčan premenil svoju druhú tohtoročnú finálovú účasť na challengeri na zisk druhého titulu. Vďaka nemu si v rebríčku ATP polepší o vyše 50 miest, v jeho onlajn vydaní mu priebežne patrí 201. priečka. Obaja finalisti sa presúvajú do Bratislavy, kde môžu na budúci týždeň proti sebe opäť nastúpiť. V stretnutí I. svetovej skupiny Davisovho pohára sa 12. a 13. septembra stretne Slovensko v NTC s Kolumbiou.
