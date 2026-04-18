Molčan v Mníchove prehral semifinále so Sheltonom 3:6, 4:6
Autor TASR,aktualizované
Mníchov 18. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan prehral v sobotňajšom semifinále na antukovom turnaji ATP v Mníchove s druhým nasadeným Američanom Benom Sheltonom 3:6, 4:6. Nepodarilo sa mu tak postúpiť prvýkrát v kariére do finále na podujatí kategórie 500.
Dvadsaťosemročný Molčan sa v semifinále päťstovkového turnaja predstavil druhýkrát v kariére, v júli 2022 nestačil v Hamburgu na Carlosa Alcaraza. Medzi najlepšou štvorku na akomkoľvek turnaji ATP sa objavil po takmer troch rokoch, od semifinálovej prehry v Banja Luke v apríli 2023.
Slovenský daviscupový reprezentant sa v bavorskej metropole predstavil v hlavnej súťaži ako úspešný kvalifikant a aj s obhajcom finálovej účasti hral vyrovnanú partiu. Dostal sa aj k prvému brejkbalu v treťom geme, no nevyužil ho. Sheltonovi stačilo k zisku úvodného dejstva prelomiť súpera raz, a to v šiestej hre, keď využil štvrtý brejkbal. Američan ukázal, prečo je aktuálnou šestkou rebríčka ATP. V zápase pôsobil sebavedomo, veľmi kvalitne podával, pričom dokázal zbierať body aj po druhom servise. Molčan s ním dokázal držať krok, no aj v druhom sete si napokon raz neudržal podanie, za stavu 4:4, keď Shelton využil hneď prvý brejkbal. V následnej hre potom Američan duel dopodával do víťazného konca, keď premenil tretí mečbal. Duel bol v mnohom vyrovnaný, na víťazné údery 24:24, nevynútených chýb urobil Molčan viac iba o jedinú (22:21).
Molčan v Mníchove zdolal svetovú jedenástku Alexandra Bublika z Kazachstanu, päťdesiatšestku Daniela Altmaiera z Nemecka aj tridsaťdeviatku Denisa Shapovalova z Kanady. V provizórnom rebríčku ATP sa posunul zo 166. priečky na 107. „Semifinále bolo o pár loptách. Súper síce hral o niečo lepšie, ale bolo to dosť vyrovnané. Dvakrát som si prehral servis, no mal som v oboch hrách aj gembaly. Žiaľ, tesne mi to tam ušlo. Shelton bol na svojom servise veľmi silný, má naozaj fantastické podanie. Bolo dosť ťažké sa dostať k nejakým šanciam. Podarilo sa mi to iba raz, no túto možnosť som nevyužil. Je to škoda, ale zasa mi to ukázalo, že môžem hrať aj s naozaj najlepšími hráčmi na svete. Musím takto pokračovať a v zápasoch byť naďalej koncentrovaný, ako sa mi to darilo na tomto turnaji,“ povedal podľa oficiálnej stránky Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Na turnaj do Nemecka pritom cestoval bez istoty, že na ňom nastúpi. „Do Mníchova sme prišli v piatok a mysleli sme si, že sa napokon do pavúka ani nedostanem. Vyšlo to na poslednú chvíľu, takže výsledok berieme všetkými desiatimi. Vôbec sa nám nesnívalo, že by som mohol byť v semifinále. Bol to úžasný týždeň, jeden z najlepších v doterajšej kariére. V minulosti som bol síce rebríčkovo vyššie postavený, čo bolo tiež skvelé, ale teraz je to ešte znásobené. Som veľmi spokojný a šťastný. Taktiež ma to posunie vyššie v rebríčku, čo je skvelý odrazový mostík do ďalšej práce.“
Shelton sa vo finále stretne s Talianom Flaviom Cobollim. Štvrtý nasadený hráč vyradil jednotku podujatia, domáceho Alexandra Zvereva 6:3, 6:3. Hráča z top 5 rebríčka ATP pritom zdolal prvýkrát v kariére.
dvojhra - semifinále:
Ben Shelton (USA-2) - Alex MOLČAN (SR) 6:3, 6:4, Flavio Cobolli (Tal.-4) - Alexander Zverev (Nem.-1) 6:3, 6:3.
