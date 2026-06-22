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Molčan vypadol v prvom kole trávnatého turnaja ATP na Mallorce

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Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťosemročný kvalifikant nestačil na trávnatom povrchu na Maďara Fábiána Marozsána v troch setoch 6:4, 6:7 (10), 6:7 (5).

Autor TASR
Malorka 22. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan vypadol v prvom kole turnaja ATP na Mallorce. Dvadsaťosemročný kvalifikant nestačil na trávnatom povrchu na Maďara Fábiána Marozsána v troch setoch 6:4, 6:7 (10), 6:7 (5).

Molčan získal prvý set za 24 minút, keď využil hneď prvý brejkbal. Každé zo zvyšných dvoch dejstiev trvalo vyše hodiny a išlo do tajbrejku. Molčan nevyužil v tom prostrednom tri mečbaly, v záverečnom sete sa už nedostal ani k jednému.
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