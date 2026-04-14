Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
Molčan vyradil Bublika a postúpil do 2. kola turnaja ATP v Mníchove

Na snímke Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Molčan hneď v úvodnom geme čistou hrou prelomil podanie Bublika a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Kazach síce následne vyrovnal na 2:2, no v piatom geme opäť prišiel o servis.

Mníchov 14. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v Mníchove. V úvodnom kole v pozícii kvalifikanta prekvapujúco vyradil tretieho nasadeného Kazacha Alexandra Bublika 6:4, 6:2. V bavorskej metropole získal jeden z najcennejších skalpov, Bublik je momentálne svetovou jedenástkou. Súperom Molčana v 2. kole bude domáci Nemec Daniel Altmaier.

Molčan hneď v úvodnom geme čistou hrou prelomil podanie Bublika a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Kazach síce následne vyrovnal na 2:2, no v piatom geme opäť prišiel o servis. Molčan pri vlastnom podaní odskočil súperovi na 4:2 a prvý set dotiahol do úspešného konca. V druhom dejstve si slovenský daviscupový reprezentant vďaka dvom rýchlym brejkom vybudoval náskok 5:1 a šancu na postup do 2. kola už z rúk nepustil. V ôsmej hre premenil tretí mečbal.

„Dnes som odohral dobrý zápas, sústredil som sa na svoju hru. Je možné, že mi pomohli aj odohraté zápasy v kvalifikácii. S Bublikom sme hrali na centrálnom dvorci, na ktorom som nastúpil už v sobotu proti Carballesovi Baenovi. Je trošku iný ako ostatné, takže tá skúsenosť mi určite pomohla a bola to výhoda. Každopádne som rád, že som vyhral,“ citovala slová Molčana oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu. Vďaka víťazstvu nad Bublikom sa Molčan posunie späť na pozíciu slovenskej singlovej jednotky.



dvojhra - 1. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:4, 6:2
