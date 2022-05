Molčan vyradil Chačanova v osemfinále turnaja ATP v Lyone

dvojhra - osemfinále:



Alex MOLČAN (SR) - Karen Chačanov (Rus.-5) 6:2, 7:6 (4)

Lyon 18. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Lyone. V stredajšom osemfinálovom dueli vyradil piateho nasadeného Rusa Karena Chačanova v dvoch setoch 6:2 a 7:6 (4).Molčan vyhral v prvom sete od stavu 2:2 štyri hry za sebou. V druhom síce stratil náskok 4:1, no v závere tajbrejku na dvorci dominoval. V dueli o postup do semifinále ho čaká Argentínčan Federico Coria. Turnaj v Lyone je pre Molčana generálka na grandslamový Roland Garros.