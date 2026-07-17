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Molčan zdolal Davidovicha Fokinu a postúpil do semifinále v Umagu
Molčan proti favoritovi otočil podobne ako vo štvrťfinále s Chorvátom Dinom Prižmičom, ktorý duel skrečoval za stavu 6:3, 6:7 (5) a 0:4 v treťom sete.
Autor TASR
Umag 17. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase zdolal druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu v troch setoch 3:6, 6:1 a 6:2.
Molčan proti favoritovi otočil podobne ako vo štvrťfinále s Chorvátom Dinom Prižmičom, ktorý duel skrečoval za stavu 6:3, 6:7 (5) a 0:4 v treťom sete. Dvadsaťosemročný Slovák narazí v súboji o finále na Bosniaka Damira Džumhura, ktorý zvíťazil nad štvrtým nasadeným Talianom Matteom Arnaldim 7:6 (5), 6:7 (4) a 7:6 (4).
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Daniel Merida Aguilar a Roman Andres Burruchaga. Španielsky hráč si poradil s Francúzom Titouanom Droguetom hladko 6:1, 6:3, Argentínčan vyradil siedmeho nasadeného krajana Camila Uga Carabelliho po trojsetovom boji 6:2, 2:6 a 6:3.
dvojhra - štvrťfinále:
Alex MOLČAN (SR) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-2) 3:6, 6:1, 6:2, Daniel Merida (Šp.) - Titouan Droguet (Fr.) 6:1, 6:3, Roman Andres Burruchaga (Arg.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.-7) 6:2, 2:6, 6:3, Damir Džumhur (Bos.) - Matteo Arnaldi (Tal.-4) 7:6 (5), 6:7 (4), 7:6 (4)
Molčan proti favoritovi otočil podobne ako vo štvrťfinále s Chorvátom Dinom Prižmičom, ktorý duel skrečoval za stavu 6:3, 6:7 (5) a 0:4 v treťom sete. Dvadsaťosemročný Slovák narazí v súboji o finále na Bosniaka Damira Džumhura, ktorý zvíťazil nad štvrtým nasadeným Talianom Matteom Arnaldim 7:6 (5), 6:7 (4) a 7:6 (4).
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Daniel Merida Aguilar a Roman Andres Burruchaga. Španielsky hráč si poradil s Francúzom Titouanom Droguetom hladko 6:1, 6:3, Argentínčan vyradil siedmeho nasadeného krajana Camila Uga Carabelliho po trojsetovom boji 6:2, 2:6 a 6:3.
dvojhra - štvrťfinále:
Alex MOLČAN (SR) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-2) 3:6, 6:1, 6:2, Daniel Merida (Šp.) - Titouan Droguet (Fr.) 6:1, 6:3, Roman Andres Burruchaga (Arg.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.-7) 6:2, 2:6, 6:3, Damir Džumhur (Bos.) - Matteo Arnaldi (Tal.-4) 7:6 (5), 6:7 (4), 7:6 (4)