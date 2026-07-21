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Molčan zdolal Ofnera a postúpil do osemfinále turnaja ATP v Kitzbüheli

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Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Alex MOLČAN (SR) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:4, 6:4

Autor TASR
Kitzbühel 21. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V úvodnom kole zdolal domáceho Sebastiana Ofnera za 70 minút 6:4, 6:4. Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa v ďalšom kole stretne s víťazom zápasu medzi Nemcom Danielom Altmaierom a siedmym nasadeným Belgičanom Raphaelom Collignonom.



dvojhra - 1. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:4, 6:4
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