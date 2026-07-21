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Molčan zdolal Ofnera a postúpil do osemfinále turnaja ATP v Kitzbüheli
Alex MOLČAN (SR) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:4, 6:4
Autor TASR
Kitzbühel 21. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V úvodnom kole zdolal domáceho Sebastiana Ofnera za 70 minút 6:4, 6:4. Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa v ďalšom kole stretne s víťazom zápasu medzi Nemcom Danielom Altmaierom a siedmym nasadeným Belgičanom Raphaelom Collignonom.
dvojhra - 1. kolo:
Alex MOLČAN (SR) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:4, 6:4
Alex MOLČAN (SR) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:4, 6:4