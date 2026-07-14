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Molčan zdolal Royera a postúpil do 2. kola turnaja ATP v Umagu

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Na snímke Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jeho ďalším súperom bude domáci Dino Prižmič.

Autor TASR
Umag 14. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V úvodnom kole zdolal Francúza Valentina Royera za hodinu a 43 minút 6:4, 7:5. Jeho ďalším súperom bude domáci Dino Prižmič.



dvojhra - 1. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Valentin Royer (Fr.) 6:4, 7:5
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