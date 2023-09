Molčan získal najcennejší skalp v kariére, Tóth dúfa v priaznivý žreb

Atény 17. septembra (TASR) - Na turnajoch už získal skalpy grandslamového šampióna Švajčiara Stana Wawrinku i Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea. Daviscupové víťazstvo nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom však označil slovenský tenista Alex Molčan za najväčšie v kariére.



"Zdolať svetovú päťku v jeho rodných Aténach sa nepodarí každý deň, navyše som získal pre Slovensko rozhodujúci tretí bod. Som rád, že som mohol potešiť všetkých tenisových fanúšikov na Slovensku. Koncovku som zvládol naozaj ukážkovo. Bol by som rád, keby to tak bolo aj v iných zápasoch. Teší ma, že to prišlo práve teraz v daviscupovom stretnutí a že sme postúpili do kvalifikácie o finálový turnaj," uviedol Molčan po životnom triumfe.



Kapitán tímu Tibor Tóth označil úspech v Grécku za veľmi dôležitý z hľadiska budúcnosti slovenského tenisu. "Ak by sme v Grécku prehrali, padli by sme nižšie a museli by sme bojovať o udržanie sa v 1. svetovej skupine. Takto máme šancu vo februári opäť zabojovať o postup na finálový turnaj." Šéf slovenskej lavičky verí, že v novembri bude mať jeho tím pri žrebe kvalifikačných dvojíc šťastie.



"Posledné žreby boli pre nás dosť prísne. Najprv sme dostali Taliansko vo svojom strede s Jannikom Sinnerom, potom Holandsko a teraz Grécko so Stefanosom Tsitsipasom. Dúfam, že sa na nás konečne usmeje šťastie a dostaneme súpera, cez ktorého postúpime na finálový turnaj. Táto partia hráčov si to zaslúži. Všetci chalani drú a bojujú, hrať za Slovensko je pre nich veľká česť. Igorovi Zelenayovi som povedal, že ešte nemôže ísť do tenisového dôchodku. Ešte musí rok vydržať."