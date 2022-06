Molčanovi vyšla premiéra v hlavnej súťaži, postúpil do 2. kola

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Pedro Martinez (Šp.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:1

Wimbledon 28. júna (TASR) - Slovenskému tenistovi Alexovi Molčanovi vyšla premiéra v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolal na tráve All England Clubu Španiela Pedra Martineza 4:6, 6:4, 6:4, 6:1. Jeho súperom v 2. kole bude víťaz duelu medzi Dánom Holgerom Runem nasadeným ako číslo 23 a Američanom Marcosom Gironom.V súboji medzi Molčanom a Martinezom to bol od začiatku boj o každú loptičku. V prvom sete mal vďaka brejku v deviatom geme navrch Španiel. V druhom dejstve Martinez prelomil podanie Molčana za stavu 2:2, najlepší slovenský singlista však bleskovo kontroval rebrejkom a v koncovke setu slávil úspech. O osude tretieho dejstva rozhodol Molčanov brejk v desiatej hre. Vo štvrtom sete odskočil slovenský reprezentant súperovi na 5:0 a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca.