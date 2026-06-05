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Moldavsko remizovalo s Bulharskom 2:2 v prípravnom zápase

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Futbalisti Gruzínska uspeli v piatkovom prípravnom zápase nad Bahrajnom 2:0.

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Futbalisti Gruzínska uspeli v piatkovom prípravnom zápase nad Bahrajnom 2:0. V Tbilisi sa pod ich víťazstvo podpísali Luka Lochošvili a Chviča Kvaracchelija. V ďalšom zápase zdolali Bielorusi na domácom ihrisku v Minsku súpera zo Sýrie hladko 4:1.

Moldavsko remizovalo doma s Bulharskom 2:2 a Rusi si poradili s Burkinou Faso 3:0.



príprava:

Moldavsko - Bulharsko 2:2 (1:1)

Góly: 60. Bogaciuc, 86. Baboglo - 23. Rusev, 76. Petkov



Rusko - Burkina Faso 3:0 (2:0)

Góly: 15. Sadulajev, 20. Al. Mirančuk, 73. Vachanija



San Maríno - Bangladéš 1:2 (1:1)

Góly: 31. Giacopetti - 19. a 86. Barman



Bielorusko - Sýria 4:1 (2:0)

Góly: 3. Morozov, 11. Koncevoj, 48. Šumanskij, 78. Jablonski - 88. Al Mawas



Gruzínsko - Bahrajn 2:0 (0:0)

Góly: 52. Lochošvili, 77. Kvaracchelija
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