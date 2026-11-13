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Moldavsko zdolalo Kazachstan 2:1
Zaznamenali druhé víťazstvo a posunuli sa na priebežné druhé miesto tabuľky pred Faerské ostrovy, ktoré čakal večerný súboj na Slovensku (od 20.45 h).
Autor TASR
Kišiňov 13. novembra (TASR) - Moldavskí futbalisti triumfovali v piatkovom stretnutí Ligy národov nad Kazachstanom 2:1. V „slovenskej“ 3. skupine C-divízie zaznamenali druhé víťazstvo a posunuli sa na priebežné druhé miesto tabuľky pred Faerské ostrovy, ktoré čakal večerný súboj na Slovensku (od 20.45 h).
Skóre v Kišiňove otvoril v 39. minúte útočník Petru Popescu strelou z veľkej diaľky. Po zmene strán sa nemenej pekným zásahom blysol hosťujúci Islam Česnokov, ale tri body pre domácich zariadil necelú štvrťhodinu pred koncom hry svojím druhým gólom v zápase Popescu.
Moldavci majú na konte sedem bodov, no v boji o prvú priečku už nemôžu konkurovať zverencom Vladimíra Weissa st., ktorým stačila na potvrdenie líderskej pozície a priameho postupu do B-divízie remíza. Kazachstan nevyhral ani jeden duel a s dvoma bodmi je posledný a s istotou nebude hrať ani play off o postup do vyššej divízie.
Skóre v Kišiňove otvoril v 39. minúte útočník Petru Popescu strelou z veľkej diaľky. Po zmene strán sa nemenej pekným zásahom blysol hosťujúci Islam Česnokov, ale tri body pre domácich zariadil necelú štvrťhodinu pred koncom hry svojím druhým gólom v zápase Popescu.
Moldavci majú na konte sedem bodov, no v boji o prvú priečku už nemôžu konkurovať zverencom Vladimíra Weissa st., ktorým stačila na potvrdenie líderskej pozície a priameho postupu do B-divízie remíza. Kazachstan nevyhral ani jeden duel a s dvoma bodmi je posledný a s istotou nebude hrať ani play off o postup do vyššej divízie.
Liga národov 2026/2027
C-divízia - 3. skupina:
Moldavsko - Kazachstan 2:1 (1:0)
Góly: 39. a 77. Popescu - 51. Česnokov, ČK: 90.+5 Samorodov po 2. ŽK
Moldavsko: Celeadnic - Revenco (65. Forov), Baboglo (83. Štefan), Iovu, Gherasimencov, Reabciuk - Fratea (58. Moțpan), Rata (65. Bogaciuc), Perciun - Cleșcenco (58. Bețivu), Popescu
Kazachstan: Pokatilov - Žagorov (46. Vorogovskij), Kasym, Jerlanov, Alip - Orazov (69. Kuat), Amir (69. Kenžebek), Karaman (78. Abiken) - Mrynskij, Samorodov, Česnokov (78. Žaxylykov)
tabuľka 3. skupiny:
1. SLOVENSKO 4 3 1 0 9:2 10
2. Moldavsko 5 2 1 2 5:9 7
3. Faerské ostrovy 4 0 4 0 5:5 4
4. Kazachstan 5 0 2 3 6:9 2
C-divízia - 3. skupina:
Moldavsko - Kazachstan 2:1 (1:0)
Góly: 39. a 77. Popescu - 51. Česnokov, ČK: 90.+5 Samorodov po 2. ŽK
Moldavsko: Celeadnic - Revenco (65. Forov), Baboglo (83. Štefan), Iovu, Gherasimencov, Reabciuk - Fratea (58. Moțpan), Rata (65. Bogaciuc), Perciun - Cleșcenco (58. Bețivu), Popescu
Kazachstan: Pokatilov - Žagorov (46. Vorogovskij), Kasym, Jerlanov, Alip - Orazov (69. Kuat), Amir (69. Kenžebek), Karaman (78. Abiken) - Mrynskij, Samorodov, Česnokov (78. Žaxylykov)
tabuľka 3. skupiny:
1. SLOVENSKO 4 3 1 0 9:2 10
2. Moldavsko 5 2 1 2 5:9 7
3. Faerské ostrovy 4 0 4 0 5:5 4
4. Kazachstan 5 0 2 3 6:9 2