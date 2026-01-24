< sekcia Šport
Molentová obsadila v rýchlostných pretekoch štvrtú pozíciu
Autor TASR,aktualizované
Imatra 24. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Tamara Molentová bola blízko k získaniu ďalšieho cenného kovu na majstrovstvách Európy juniorov vo fínskej Imatre. V rýchlostných pretekoch na 7,5 km obsadila štvrtú priečku, keď po čistej streľbe stratila na medailu necelé štyri sekundy. Zlato získala Slovinka Manca Casermanová.
„Som veľmi rada, že na pretekoch z toho vyšlo štvrté miesto a že som zvládla hlavne streľbu čisto. Na trati som sa cítila so silami dobre. Súperky boli na poslednom úseku rýchlejšie a stratila som tam na nich dosť sekúnd. Začalo snežiť, čiže to bolo iné pri piatkovom testovaní lyží a na trati to bolo náročnejšie. Celkovo som veľmi rada, že to je opäť výsledok do šiesteho miesta a mohli sme sa všetci v celom tíme tešiť z malého pódia,“ uviedla Molentová pre slovenskybiatlon.sk.
Ďalšiu Slovenku Michaelu Strakovú klasifikovali s troma chybami na 24. pozícii (+1:53,3 min.), Veronika Michalechová obsadila 38. priečku (+2:30,2). Eliška Molnárová bola 45. (+3:02,0) a Ema Zvarová 71. (+5:08,1).
MEJ - rýchlostné preteky junioriek na 7,5 km:
1. Manca Casermanová (Slov.) 22:44,8 min. (1), 2. Anna Millingerová (Rak.) +31,0 s (1), 3. Ester Volfová (Lot.) +36,9 (3), 4. Tamara MOLENTOVÁ +40,7 (0), ..., 24. Michaela STRAKOVÁ +1:53,3 (3), 38. Veronika MICHALECHOVÁ +2:30,2 (2), 45. Eliška MOLNÁROVÁ +3:02,0 (1), 71. Ema ZVAROVÁ (všetky SR) +5:08,1 (5)
