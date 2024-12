Molentová skončila tretia v šprinte juniorského IBU Cupu v Gomse

Goms 20. decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka Tamara Molentová obsadila tretie miesto v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km na podujatí 2. kola juniorského IBU Cupu vo švajčiarskom Gomse. V náročných poveternostných podmienkach spravila iba jednu streleckú chybu a za suverénnou víťazkou Francúzkou Anaelle Bondouxovou zaostala o 2:35,1 min. V šprinte juniorov skončil Slovák Martin Maťko na piatej priečke.



Devätnásťročná Molentová dosiahla na strelnici najlepšiu bilanciu z celej štartovej listiny, keď minula len jeden terč v streľbe v ľahu. O dvanásť pozícií tak vylepšila svoje doterajšie výsledkové maximum, ktorým bolo 15. miesto z vytrvalostných pretekov na podujatí 1. kola IBU Cupu v talianskej Ridanne z minulého týždňa. "Dnes sa mi každým kolom bežalo lepšie a lepšie. Som veľmi rada, že som zvládla streľbu, vďaka ktorej som si dnes vybojovala nielen prvé umiestnenie v Top 6, ale aj prvé pódium. Chcela by som sa poďakovať môjmu trénerovi a celému tímu," povedala Molentová pre portál slovenskybiatlon.sk. V šprinte sa predstavilo až šesť slovenských pretekárok a až tri z nich sa dokázali umiestniť v najlepšej dvadsiatke v bežeckej štatistike - okrem Molentovej aj Sára Pacerová a vekom iba kadetka Alžbeta Garguláková.



V rýchlostných pretekoch juniorov sa darilo Martinovi Maťkovi, ktorý skončil na 5. mieste aj napriek štyrom chybám na strelnici. V náročných podmienkach za hustého sneženia a silného vetra ťažil zo štvrtého najlepšieho bežeckého času, ale aj z rýchleho počínania si na strelnici. Pre 19-ročného juniora je to prvé individuálne umiestnenie v najlepšej desiatke v medzinárodnej konkurencii.



"S piatym miestom som spokojný. Už keď sme dnes ráno prišli na štadión a videl som ten silný nárazový vietor, vedel som, že sa dnes bude dať vybojovať skvelý výsledok," uviedol Maťko pre slovenskybiatlon.sk. "Som veľmi rád za svoj bežecký výkon, ale mrzia ma dve posledné rany na ležke. Som si istý, že to mohlo byť ešte o niečo lepšie," dodal. Víťazom pretekov sa stal chorvátsky multimedailista z mládežníckych šampionátov Matija Legovič, ktorý spravil na strelnici iba jednu chybu a Maťka zdolal o 49 sekúnd. Na štarte boli aj ďalší piati slovenskí biatlonisti, z ktorých sa na bodované priečky prebojoval ešte 28. junior Sebastián Ilavský a 35. kadet Markus Sklenárik.