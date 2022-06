Mollema predĺžil zmluvu s Trekom-Segafredo o ďalšie štyri roky

Amsterdam 2. júna (TASR) - Holandský cyklista Bauke Mollema predĺžil zmluvu so stajňou Trek-Segafredo o ďalšie štyri roky.



Tridsaťpäťročný pretekár prišiel do amerického tímu už v roku 2015 a v jeho drese zostane do sezóny 2026. "Som tu už osem rokov, od začiatku som sa tu cítil šťastný a stále si neviem predstaviť, že by som bol niekde inde. Teším sa na ďalšie roky," povedal pre oficiálnu stránku tímu.



Mollema pred pár dňami dokončil svoju jubilejnú 20. Grand Tour v kariére. Na Giro d'Italia obsadil 26. priečku v celkovom poradí a v etapách si pripísal jedno druhé a dve štvrté miesta. Medzi profesionálmi nazbieral dokopy 17 víťazstiev. Medzi najväčšie patria triumfy na monumente Okolo Lombardska (2019), klasike v San Sebastiane (2016), dve etapy na Tour de France (2017, 2021) a jedna na Vuelte (2013).



"Odkedy som prišiel do Treku, moja úloha sa zmenila. Prišiel som sem ako jazdec na celkové poradie hlavne na Tour, v posledných rokoch som sa zameral na klasiky a teraz naháňam etapy na Grand Tours. Táto úloha sa mi páči a v tejto fáze kariéry mi aj viac sedí," uviedol Mollema, ktorý bol v celkovom poradí "veľkej trojky" najvyššie na Vuelte (2011) na treťom, na Gire na piatom (2019) a na Tour na šiestom mieste (2013). Okrem toho má na konte aj množstvo pódiových umiestnení v etapách.