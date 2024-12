Möller prekvapujúco zvíťazil v super-G v Bormiu

výsledky super-GP SP mužov v Bormiu:



1. Fredrik Möller (Nór.) 1:29,22 min., 2. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,20 s, 3. Alexis Monney +0,24, 4. Stefan Rogentin +0,42, 5. Marco Odermatt +0,45, 6. Franjo von Allmen (všetci Švaj.) +0,64, 7. Daniel Hemetsberger (Rak.) +0,66, 8. Nils Allegre +0,74, 9. Florian Loriot (obaja Fr.) +0,91, 10. Stefan Babinsky (Rak.) +0,93, ..., Matej PRIELOŽNÝ (SR) súťaž nedokončil



celkové poradie SP (po 14 z 38 súťaží): 1. Odermatt 630 b., 2. Henrik Kristoffersen 469, 3. Atle Lie McGrath (obaja Nór.) 382, 4. Loic Meillard (Švaj.) 314, 5. Timon Haugan (Nór.) 273, 6. Lucas Pinheiro Braathen (Nór.) 261, ..., 108. Andreas ŽAMPA (SR) 13



poradie v super-G (3 z 8): 1. Odermatt 205 b., 2. Möller 200, 3. Kriechmayr 142, 4. Mattia Casse (Tal.) 139, 5. Rogentin 100, 6. Monney 84

Bormio 29. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Fredrik Möller prekvapujúco triumfoval v super-G Svetového pohára v Bormiu. V talianskom stredisku uspel s náskokom 20 stotín pred skúseným Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom a tešil sa z prvého víťazstva v kariére v prestížnom seriáli. Pódium doplnil Švajčiar Alexis Monney (+0,24), víťaz sobotného zjazdu. Slovenský reprezentant Matej Prieložný súťaž nedokončil.Po triumfe Monneyho v zjazde mal aj nedeľný super-G nečakaného víťaza. Möller bravúrne zvládol všetky kľúčové pasáže na zjazdovke Stelvio, ktorá bude dejiskom mužských pretekov na ZOH 2026. V tiahlych zákrutách v hornej časti išiel čisto, v traverze si udržal vysokú líniu, úspešne si počínal aj v technickej pasáži La Konta a zo všetkých pretekárov mu najlepšie vyšiel nájazd do cieľového úseku, kde nabral vysokú rýchlosť. Dvadsaťštyriročný zjazdár dosiahol prvé pódiové umiestenie v kariére, jeho doteraz najlepšími výsledkami boli dve štvrté miesta z predchádzajúcich super-G v Beaver Creeku a Val Gardene. "" uviedol mladý Nór pre ORF.Prieložný absolvoval svoj druhý štart v tejto sezóne SP. Po 53. mieste vo Val Gardene, kde sa po šiestich rokoch vrátil do elitného seriálu, sa tentoraz nedostal do cieľa. So štartovým číslom 60 mal na prvom medzičasom 53. čas, v druhom sektore však vypadol.Na čele celkového poradia SP i klasifikácie disciplíny zostal Švajčiar Marco Odermatt. Obhajca veľkého glóbusu i malého za super-G obsadil v nedeľu piate miesto (+0,45). Nepríjemný pád mal jeho krajan Gino Caviezel štartujúci s číslom jeden. Pred skokom San Pietro sa zachytil o bránu, vo veľkej rýchlosti spadol a kĺzal sa dlho po strmom zľadovatelom svahu. Okamžite sa ho ujali záchranári, napokon ho z trate transportoval do nemocnice vrtuľník. Stal sa už tretím zjazdárom, ktorý mal tento víkend v Bormiu ťažký pád. Už v piatkovom tréningu spadli Francúz Cyprien Sarrazin a domáci Pietro Zazzi. Sarrazin absolvoval operáciu hlavy po tom, ako mu diagnostikovali subdurálny hematóm, Zazzi sa podrobil operácii nohy.