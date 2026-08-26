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Mollová triumfovala v skoku o žrdi v predprograme mítingu v Zürichu

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Na snímke Hana Mollová. Foto: TASR/AP

Bojovalo sa najmä o miestenky na vyvrcholenie DL v Bruseli, ktoré sa uskutoční 4. a 5. septembra.

Autor TASR
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Zürich 26. augusta (TASR) - Američanka Hana Mollová triumfovala v súťaži v skoku o žrdi v rámci stredajšieho predprogramu mítingu Diamantovej ligy v Zürichu. V priestoroch budovy hlavnej železničnej stanice zvíťazila výkonom 490 cm, čím si o dva centimetre vylepšila osobné maximum. Hlavný program mítingu je naplánovaný na štvrtok.

Domáca dvojnásobná majsterka Európy Angelica Moserová skončila druhá výkonom 485 cm. Tretie boli Američanky Katie Moonová a Sandi Morrisová (obe 475).

Bojovalo sa najmä o miestenky na vyvrcholenie DL v Bruseli, ktoré sa uskutoční 4. a 5. septembra. Priebežná líderka po doterajších mítingoch Moserová a druhá Nina Kennedyová z Austrálie už mali finálovú účasť istú pred stredajším programom. Úradujúca olympijská šampiónka Kennedyová sa odhlásila a o zvyšné štyri postupové miesta tak zabojovala deviatka žrdkárok.

V behu na 400 m prek. sa vo štvrtok predstaví aj slovenská reprezentantka Emma Zapletalová, ktorá sa pokúsi udržať si stopercentnú víťaznú bilanciu v sezóne.



Diamantová liga v Zürichu - žrď ženy:

1. Hana Mollová (USA) 490 cm, 2. Angelica Moserová (Švaj.) 485, 3. Katie Moonová a Sandi Morrisová (obe USA) obe 475
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