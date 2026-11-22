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Molnár bude hosťovať v Zvolene do decembrovej reprezentačnej prestávky
Molnár naskočil v tejto sezóne do 14 ligových duelov, na konte má dve asistencie.
Autor TASR
Zvolen 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Ondrej Molnár zamieril v rámci Tipsport ligy z Nitry na hosťovanie do Zvolena. Ako uviedli „corgoni“ na svojej oficiálnej webovej stránke, 21-ročný útočník by mal hrať za Zvolen predbežne do decembrovej reprezentačnej prestávky. Molnár naskočil v tejto sezóne do 14 ligových duelov, na konte má dve asistencie.