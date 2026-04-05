Pondelok 6. apríl 2026
Molnár dostal trest, Nitre bude chýbať v treťom zápase semifinále

Na snímke Ondrej Molnár. Foto: TASR - Jakub Kotian

Molnár sa podľa verdiktu SPH DK SZĽH previnil v čase 52:25 min.

Autor TASR
Nitra 5. apríla (TASR) - Hokejistom HK Nitra bude v utorňajšom treťom zápase semifinálovej série v Poprade chýbať útočník Ondrej Molnár. Od Senátu profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) dostal trest zákazu činnosti na jeden zápas za napadnutie zozadu v druhom zápase série na ľade Nitry.

Molnár sa podľa verdiktu SPH DK SZĽH previnil v čase 52:25 min, keď „bezohľadne ohrozil protihráča tak, že ho napadol zozadu tým, že k nemu prikorčuľoval z opačnej strany a protihráč nebol schopný sa proti takémuto zásahu brániť. Zároveň bol tento zásah smerovaný na zadnú časť tela.“
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze