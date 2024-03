Molnár strelil 18. gól v sezóne v CHL

New York 10. marca (TASR) - Slovenský hokejista Ondrej Molnár strelil svoj 18. gól v sezóne v CHL, no jeho tím Erie Otters prehral s Owen Sound 3:4 po predĺžení. Molnárov spoluhráč Martin Mišiak si pripísal asistenciu.



V akcii bol aj brankár Damian Slávik, inkasoval šesť gólov z 34 striel. Jeho Guelph prehral so Saginawom 0:6.