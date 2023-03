Molnárová bude na ME do 23 rokov v Bukurešti bojovať o zlato

Bukurešť 15. marca (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová postúpila na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Bukurešti do finále hmotnostnej kategórie do 68 kg a vo štvrtok bude bojovať o zlatú medailu.



V semifinále zvíťazila v rumunskej metropole nad Maďarkou Karolinou Pokovou 5:3 na body. V dueli o titul sa stretne s Turkyňou Nesrin Basovou. Chrystyna Basyčová prehrala v úvodnom dueli kategórie do 50 kg s Taliankou Emanuelou Liuzziovou 1:5 a čaká ju repasáž.