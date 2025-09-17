Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Molnárová prehrala v osemfinále MS s Basovou

Na snímke dole slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová a Poľka Daniela Tkachuková bojujú počas kvalifikácie vo voľnoštýliarskej kategórii do 72 kg na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne 10. apríla 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Jediná slovenská zástupkyňa na šampionáte tak musela čakať, či ju súperka potiahne do repasáže.

Autor TASR
Záhreb 17. septembra (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela v osemfinále kategórie do 72 kg na majstrovstvách sveta v Záhrebe. V stredajšom súboji bola nad jej sily Nesrin Basová z Turecka, ktorej podľahla 4:9 na body. Jediná slovenská zástupkyňa na šampionáte tak musela čakať, či ju súperka potiahne do repasáže.



MS v Záhrebe - ženy:

do 72 kg: Nesrin Basová (Tur.) - Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) 9:4 na body
.

