Molnárová prehrala v osemfinále MS s Basovou
Jediná slovenská zástupkyňa na šampionáte tak musela čakať, či ju súperka potiahne do repasáže.
Autor TASR
Záhreb 17. septembra (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela v osemfinále kategórie do 72 kg na majstrovstvách sveta v Záhrebe. V stredajšom súboji bola nad jej sily Nesrin Basová z Turecka, ktorej podľahla 4:9 na body. Jediná slovenská zástupkyňa na šampionáte tak musela čakať, či ju súperka potiahne do repasáže.
MS v Záhrebe - ženy:
do 72 kg: Nesrin Basová (Tur.) - Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) 9:4 na body
