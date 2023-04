Molnárová skončila v kategórii do 68 kg na 5. mieste

ME v zápasení v Záhrebe



do 68 kg:



o 3. miesto: Koumba Larroqueová (Fr.) - Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) 10:0 na body



Záhreb 20. apríla (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová skončila na ME v Záhrebe v kategórii do 68 kg na piatom mieste. Vo štvrtkovom dueli o bronz prehrala s Francúzkou Koumbou Larroqueovou 0:10 na body.V chorvátskej metropole najprv zdolala v kvalifikačnom kole Tindru Linneu Sjöbergovú zo Švédska na technickú prevahu (14:4). Následne však prehrala vo štvrťfinále s Ukrajinkou Allou Belinskou 0:4 na body.Kedže ukrajinská zápasníčka postúpila až do finále, Molnárová dostala šancu bojovať o bronz, proti Larroqueovej však ťahala za kratší koniec.