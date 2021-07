Molnárová získala v Dortmunde striebro

ženy - do 72 kg:



kvalifikačné kolo: Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) - Noemie Muzatonová (Fr.) 4:0 na lopatky



štvrťfinále: MOLNÁROVÁ - Jennifer Röslerová (Nem.) 6:4 na lopatky



semifinále: MOLNÁROVÁ - Nazar Batirová (Tur.) 8:9, MOLNÁROVÁ na lopatky



finále: Anastasija Alpiejevová (Ukr.) - MOLNÁROVÁ 10:0 na lopatky

Dortmund 2. júla (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová získala na juniorských majstrovstvách Európy v Dortmunde striebornú medailu. V hmotnostnej kategórii do 72 kg sa dokázala prebojovať až piatkového finále, v ktorom prehrala s Ukrajinkou Anastasijou Alpiejevovou na lopatky (0:10).Molnárová začala svoje účinkovania na šampionáte v kvalifikačnom kole, v ktorom zdolala Francúzku Noemie Muzatonovú na lopatky (4:0). Následne rovnakým spôsobom vyradila vo štvrťfinále domácu Nemku Jennifer Röslerovú (6:4). V semifinále prehrávala s Turkyňou Nazar Batirovou 8:9 na body, ale dokázala ju položiť na lopatky a vybojovala si postup do finále. V súboji o zlato však nestačila na Alpiejevovú.Molnárová v mladom veku dosiahla ďalší veľký úspech, okrem titulu juniorskej vicemajsterky Európy má v zbierke aj zlato z ME kadetiek v Skopje 2018. Presadila sa už aj medzi ženami, v decembri 2020 získala bronz na Svetovom pohári v Belehrade.