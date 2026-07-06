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Monaco povedie Brazílčan Filipe Luis, podpísal zmluvu do júna 2028

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Filipe Luis priviedol vlani Flamengo k titulu v brazílskej lige i k triumfu v Pohári osloboditeľov. S tímom účinkoval aj na minuloročných MS klubov.

Autor TASR
Monte Carlo 6. júla (TASR) - Novým trénerom futbalistov AS Monaco sa stal Brazílčan Filipe Luis. Štyridsaťročný kouč, ktorý naposledy viedol v rodnej krajine Flamengo, podpísal v pondelok s klubom francúzskej Ligue 1 zmluvu do júna 2028.

Filipe Luis priviedol vlani Flamengo k titulu v brazílskej lige i k triumfu v Pohári osloboditeľov. S tímom účinkoval aj na minuloročných MS klubov. Bývalý obranca brazílskej reprezentácie, Atletica Madrid či FC Chelsea odišiel z lavičky Flamenga v marci a odvtedy bol bez angažmánu.

Monaco skončilo v minulej sezóne Ligue 1 na siedmom mieste tabuľky a čaká ho účasť v play off Konferenčnej ligy. Informáciu priniesla agentúra AP.
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