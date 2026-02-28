< sekcia Šport
Monaco si poradilo s Angers v 24. kole Ligue 1
Futbalisti FC Toulouse prehrali v stretnutí 24. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Stade Rennes 0:1
Autor TASR
Paríž 28. februára (TASR) - Futbalisti FC Toulouse prehrali v sobotňajšom stretnutí 24. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Stade Rennes 0:1. O víťazstve domácich rozhodol gól Arnauda Nordina z 27. minúty. Slovenský stredopoliar Mário Sauer nastúpil za hostí v 74. minúte. Toulouse patrí v neúplnej tabuľke desiata priečka, Rennes dosiahlo tretí triumf za sebou a figuruje na piatom mieste. Siedma pozícia patrí hráčom AS Monaco, ktorí zaznamenali tretiu výhrou za sebou, keď si poradili s SCO Angers 2:0.
Ligue 1 - 24. kolo:
Stade Rennes - FC Toulouse 1:0 (1:0)
Gól: 27. Nordin
/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 74. min/
AS Monaco - SCO Angers 2:0 (0:0)
Góly: 57. Balogun, 62. Adingra
