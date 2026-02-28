Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Šport

Monaco si poradilo s Angers v 24. kole Ligue 1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Futbalisti FC Toulouse prehrali v stretnutí 24. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Stade Rennes 0:1

Autor TASR
Paríž 28. februára (TASR) - Futbalisti FC Toulouse prehrali v sobotňajšom stretnutí 24. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Stade Rennes 0:1. O víťazstve domácich rozhodol gól Arnauda Nordina z 27. minúty. Slovenský stredopoliar Mário Sauer nastúpil za hostí v 74. minúte. Toulouse patrí v neúplnej tabuľke desiata priečka, Rennes dosiahlo tretí triumf za sebou a figuruje na piatom mieste. Siedma pozícia patrí hráčom AS Monaco, ktorí zaznamenali tretiu výhrou za sebou, keď si poradili s SCO Angers 2:0.

Ligue 1 - 24. kolo:

Stade Rennes - FC Toulouse 1:0 (1:0)

Gól: 27. Nordin

/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 74. min/


AS Monaco - SCO Angers 2:0 (0:0)

Góly: 57. Balogun, 62. Adingra
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026