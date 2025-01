Monaco triumfovalo nad Stade Rennes 3:2 v 19. kole

Ligue 1 - 19. kolo:



AS Monaco - Stade Rennes 3:2 (1:1)



Góly: 15. Akliouche, 52. Biereth, 56. Golovin - 45+1 Nagida

Paríž 25. januára (TASR) - V 19. kole najvyššej francúzskej futbalovej súťaže si hráči AS Monaco pripísali víťazstvo 3:2 nad Stade Rennes. V lige sa im podarilo zvíťaziť prvýkrát od 7. decembra, ukončili tak sériu štyroch zápasov bez plného bodového zisku.Skóre otvoril výstavnými nožničkami v 15. minúte odchovanec Monaca Akliouche, no ešte pred koncom prvej časti hry odpovedal hosťujúci Nagida. Do druhého polčasu nastúpili výrazne lepšie domáci, ktorí vďaka gólom Bieretha v 52. minúte a Golovina v 56. rozhodli o osude duelu. V 67. minúte ešte znížil Alžírčan Gouiri, na viac sa však už hostia nezmohli. Domácim patrí tretia priečka, zatiaľ čo Rennes je v tabuľke na 15. pozícii o skóre pred Nantes, ktoré má zápas k dobru.