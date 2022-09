Futbalisti Olympique Marseille remizovali so Stade Rennes 1:1

Ligue 1 - 8. kolo:



Stade Reims – AS Monaco 0:3 (0:0)

Góly: 47. Golovin, 87. Minamino, ČK: 22. Locko (Reims), 84. Ben Yedder





OGC Nice - Angers SCO 0:1 (0:1)

Góly: 43. Bentaleb. ČK: 1. Todibo (Nice) po faule - 62. Boufal (Angers) po 2. ŽK





Olympique Marseille - Stade Rennes 1:1 (0:1)

Góly: 52. Guendouzi - 25. Guendouzi (vl.)





Clermont Foot - ESTAC Troyes 1:3 (1:1)

Góly: 4. Gastien - 23. a 54. Balde, 83. Ripart





Stade Brest - AC Ajaccio 0:1 (0:0)

Góly: 65. Hamouma



FC Nantes – Racing Lens 0:0



Paríž 18. septembra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille remizovali v 8. kole francúzskej Ligue 1 so Stade Rennes 1:1. Na rozdiel jedného bodu sa na prvom mieste tabuľky odpútali od Paríža St. Germain, ktorý však v nedeľu ešte čakal zápas v Lyone.Pod druhý nerozhodný výsledok Marseille v sezóne sa gólovo podpísal francúzsky stredopoliar Matteo Guendouzi. Ten si v 25. minúte najskôr nešťastne usmernil centrovanú loptu do vlastnej bránky, no v druhom polčase prekonal aj súperovho brankára. Pre Marseille to bola po piatich víťazstvách ďalšia strata bodov.Racing Lens je v lige naďalej bez prehry, na ihrisku Nantes remizoval 0:0. S osemnástimi bodmi patrí hosťom v tabuľke štvrtá priečka.Hráči AC Ajaccio dosiahli na ôsmy pokus prvé víťazstvo, keď na ihrisku Brestu triumfovali 1:0. So štyrmi bodmi sú však naďalej na poslednom 20. mieste tabuľky.Pre Jeana-Claira Todiba sa zápas OGC Nice - Angers SCO skončil už po 9 sekundách. Obranca domáceho tímu dostal po faule jednu z najrýchlejších červených kariet v histórii súťaže a hostia využili presilovku gólom v závere 1. polčasu. Od 62. minúty boli sily vyrovnané po tom, čo stredopoliar hostí Sofiane Boufal dostal po "filmovaní" druhú žltú kartu. Skóre sa však už nezmenilo.Hráči AS Monaco vyhrali tretí zápas za sebou, keď na ihrisku Stade Reims triumfovali 3:0. Domáci inkasovali všetky góly až po zmene strán, doplatili na vylúčenie Locka Bradleyho v polovici prvého polčasu.