Banská Bystrica zvíťazila nad Košicami po nájazdoch v 2. kole

TEL - 2. kolo:



HC '05 Banská Bystrica – HC Košice 4:3 pp a sn (0:1, 1:2, 2:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 27. R. Faith (Scarlett, Boucher), 50. Adams (Wedman, Jasenec), 57. Weman (Scarlett, R. Faith), rozh. nájazd Bíreš – 1. Š. Petráš (Pollock, Teves), 25. Krivošík (Lamper), 34. Š. Petráš (Martel). Rozhodovali: Štefik, Kocúr – Tichý, Stanzel, vylúčení na 2 min.: 7:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 2026 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Česánek, Žabka, D. Stránský – Petriska, Boucher, Voyer – Adams, Wedman, R. Faith – Výhonský, Bíreš, Tomka – Jasenec, Čunderlík, Matoušek



Košice: Janus – Teves, Deyl, Parlett, Gildon, Ferenc, Šedivý – Martel, Pollock, Š. Petráš – Jääskeläinen, Michal Chovan, T. Mikúš – Krivošík, Kohút, Lamper – Bartánus, Havrila, Rogoň

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice v druhom kole Tipos extraligy zdolali doma Košice 4:3 po samostatných nájazdoch a zaknihovali druhú výhru v sezóne za dva body. Košice prehrali po prvý raz, no druhýkrát bodovali. Dvoma gólmi sa blysol Šimon Petráš.Košice mali výborný vstup do zápasu. Skóre otvorili po tridsiatich sekundách, keď sa presadil voľný Petráš po tečovanej strele.boli aktívnejším tímom v prvej tretine, ale druhý gól pridali až v druhom dejstve po brejku v oslabení, keď Lamperovu strelu Hrachovina vyrazil, no na dorážke uspel Krivošík. Domáci hrali v druhej tretine až tri presilovky v rade, ale vyťažili z nich len jeden gól, na 1:2 znížil Faith z medzikružia do odkrytej bránky. Hostia potom po ubránení sa v oslabení znovu udreli a druhý svoj gól v zápase pridal v 34. minúte z trmy – vrmy pred bránkou Šimon Petráš. V tretej tretine Košičania nevyužili tri presilovky v rade a pykali za to. Kontaktný gól na 2:3 dal z ojedinelého tlaku v útočnej tretine presnou strelou Adams a v závere na 3:3 vyrovnal v presilovke o dvoch hráčov z dorážky Wedman. V predĺžení hostia nevyužili presilovku a tak sa rozhodlo v samostatných nájazdoch, v ktorých sa presadil iba domáci Bíreš.