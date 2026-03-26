Štvrtok 26. marec 2026
Monacu by v závere sezóny mohol pomôcť aj uzdravený Pogba

Francúz Paul Pogba beží s loptou počas medzinárodného priateľského futbalového zápasu proti Pobrežiu Slonoviny na štadióne Velodrome v Marseille vo Francúzsku 25. marca 2022. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Monako 26. marca (TASR) - Futbalistom AS Monaco by v boji o miestenku v Lige majstrov mohol pomôcť aj uzdravený Paul Pogba. Francúzsky stredopoliar sa po dlhšej absencii spôsobenej zranením lýtka vrátil do tréningového procesu a vo štvrtok strelil gól v prípravnom zápase proti „béčku“ anglického Brentfordu.

Majstra sveta z roku 2018 sprevádzajú počas kariéry zdravotné problémy a pred podpisom zmluvy s Monacom pauzoval 18 mesiacov po pozitívnom dopingovom teste. Do Francúzska prišiel v lete minulého roka, no od novembrového debutu odohral len 30 minút.

Z francúzskej ligy si miestenku v milionárskej súťaži zaistia priamo tri tímy a štvrtý si zahrá kvalifikáciu. „Kniežatá" sú sedem kôl pred koncom na 6. mieste s mankom troch bodov na tretí Olympique Marseille. V prvom kole po prebiehajúcej reprezentačnej prestávke privíta Monaco práve Marseille.
