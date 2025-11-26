< sekcia Šport
Monako remizovalo na pôde Pafosu 2:2, pískal Kružliak
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Futbalisti AS Monaco si pripísali ďalšie zakopnutie v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov. V stredajšom zápase 5. kola iba remizovali na pôde cyperského Pafos FC 2:2, deľbu bodov zariadil v 88. minúte vlastný gól hosťujúceho Mohammeda Salisua. Stretnutie malo aj slovenskú stopu, hlavnému arbitrovi Ivanovi Kružliakovi asistovali na čiarach Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom bol Lukáš Dzivjak.
„Kniežatá“ majú po piatich dueloch na konte jediný triumf, tri remízy a jednu prehru. Na Cypre otvoril skóre Takumi Minamino v 5. minúte. Krátko na to vyrovnal brazílsky obranca David Luiz, ktorý sa stal vo veku 38 rokov a 218 dní druhým najstarším strelcom v histórii súťaže. Prvenstvo si drží Portugalčan Pepe. Francúzsky tím potom opäť poslal do vedenia Folarin Balogun v 26. minúte, ale Monako si tesný náskok neudržalo. Oba tímy majú šesť bodov.
Prvýkrát v súťaži bodoval naplno FC Kodaň, dánsky tím doma zvíťazil nad Kajratom Almaty 3:2. O trojgólový náskok sa postarali Viktor Dadason, Jordan Larsson z pokutového kopu a Robert, v závere z pohľadu hostí skorigovali Dastan Satpajev a Olžas Bajbek. Kazašský tím má dosiaľ na konte jediný bod a je predposledný.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
FC Kodaň - Kajrat Almaty 3:2 (1:0)
Góly: 26. Dadason, 59. Larsson (z 11 m), 73. Robert - 81. Satpajev, 90. Bajbek
Pafos FC - AS Monaco 2:2 (1:2)
Góly: 18. David Luiz, 88. Salisu (vl.) - 5. Minamino, 26. Balogun
