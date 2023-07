Mönchengladbach angažoval zo Sparty českého reprezentanta Čvančaru

Praha 14. júla (TASR) - Český futbalový reprezentant Tomáš Čvančara prestúpil zo Sparty Praha do nemeckého klubu Borussia Mönchengladbach. Podľa informácií portálov Sport.cz a iSport.cz zaplatí bundesligista za dvadsaťdvaročného útočníka 11 miliónov eur a s bonusmi sa môže prestupová čiastka vyšplhať až na 15 miliónov.



Čvančara sa vo štvrtok odpojil od svojho tímu na sústredení v Rakúsku a zamieril do Nemecka. Po absolvovaní lekárskych testov podpísal s Gladbachom päťročnú zmluvu. "Tomáš je typ útočníka, ktorý je nebezpečný pre každú obranu a je tiež veľmi rýchly. Napriek mladému veku má toho v profesionálnom futbale za sebou dosť. Je to veľmi ambiciózny hráč," uviedol pre klubovú webstránku športový riaditeľ Roland Virkus.



"Je skvelé byť tu. Už sa nemôžem dočkať, keď začnem trénovať, hrať a strieľať góly," povedal český zakončovateľ, ktorého klub predstavil prostredníctvom krátkeho videa na sociálnych sieťach.



Čvančara odohral v uplynulom ročníku za Spartu 24 stretnutí, v ktorých nastrieľal 12 gólov. Na konci marca debutoval v národnom tíme v zápase kvalifikácie ME proti Poľsku. Už po troch minútach na ihrisku si otvoril strelecký účet v reprezentácii.