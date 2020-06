Mönchengladbach má boj o LM vo svojich rukách,Hertha prišla o Pekaríka

Berlín 21. júna (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach si vylepšili svoju pozíciu v boji o účasť v Lige majstrov. V tabuľke nemeckej Bundesligy po sobotňajších dueloch predposledného 33. kola poskočili na štvrtú priečku pred Bayer Leverkusen. Klubu, v ktorého drese nastúpil na záverečnú štvrťhodinu aj slovenský stredopoliar László Bénes, pomohla Hertha Berlín víťazstvom nad Leverkusenom 2:0.



Borussia získala tri body po úspechu na trávniku posledného Paderbornu (3:1). "Je to dôležité víťazstvo. Rýchlo sme sa dostali do vedenia a mali sme šance zvýšiť náskok. Vedeli sme, že Paderborn môže hroziť, a možno sme nekontrolovali hru tak, ako sme mali. No celkovo sme ich držali na dištanc a brilantne sme zareagovali na vyrovnávajúci gól. Ihneď sme sa dostali opäť do vedenia," zhodnotil duel tréner Marco Rose.



Pred záverečným kolom majú "zeleno-čierni" jednobodové manko na tretie Lipsko a náskok dva body pred Leverkusenom. "Boj o Ligu majstrov je v našich rukách. Chýba nám pár hráčov, ale to znamená iba to, že musíme dobre zregenerovať a dať do sobotňajšieho zápasu všetko," dodal Rose, ktorého mužstvo na záver sezóny čaká duel s Herthou Berlín.



Klub z hlavného mesta Nemecka sa pred posledným kolom nachádza v pokojnom strede tabuľky na 10. mieste. Defenzívneho stredopoliara Niklasa Starka však v závere súťaže motivovala snaha skončiť pred Unionom Berlín. Herthe sa to s najväčšou pravdepodobnosťou podarí, na konte má o tri body viac než mestský rival a výrazne priaznivejšie skóre. "Chceli sme ukázať fanúšikom, že tieto zápasy berieme veľmi vážne, chceme ich vyhrať pre nich. Vedeli sme, že nastúpime proti silnému súperovi. Mali sme jasný plán a každý na ihrisku ho zrealizoval. Skončiť pred Unionom bude, samozrejme, veľký bonus," povedal Stark.



V drese Herthy opäť nastúpil v základnej zostave aj krajný obranca Peter Pekarík, no päť minút po zmene strán musel pre zranenie opustiť ihrisko. Ako v nedeľu informoval portál t-online.de, Pekarík utrpel zranenie zadného stehenného svalu a tímu nebude k dispozícii v 34. kole na pôde Mönchengladbachu. Tridsaťtriročný slovenský reprezentant až do zranenia odohral od reštartu najvyššej nemeckej súťaže plnú minutáž.