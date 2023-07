Mönchengladbach predĺžil kontrakt s Neuhausom do roku 2027

Mönchengladbach 28. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach predĺžil kontrakt so stredopoliarom Florianom Neuhausom. S 26-ročným Nemcom podpísal novú zmluvu do roku 2027.



Neuhaus odohral v drese bundesligistu 172 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 24 asistencií. Za národný tím nastúpil na 10 zápasov a vsietil dva góly. "Flo sem prišiel ako talentovaný mladík a vypracoval sa na ostrieľaného hráča Bundesligy s medzinárodnými skúsenosťami. To z neho robí typického hráča Borussie. Sme nadšení, že sa zaviazal klubu a že si udržíme hráča jeho kvalít," citovala športového riaditeľa klubu Rolanda Virkusa agentúra DPA.