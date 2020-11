LIGA MAJSTROV: Mönchengladbach prevalcoval Šachtar Doneck

Bratislava 3. novembra (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach deklasovali v utorňajšom zápase 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 v Kyjeve Šachtar Doneck 6:0. Hetrikom sa o to pričinil francúzsky útočník Alassane Plea. Nemecký klub vedie tabuľku B-skupiny s piatimi bodmi, keď zaknihoval prvé víťazstvo po predchádzajúcich remízach 2:2 s Interom Miláno aj Realom Madrid.



Hostia rozhodli duel už v prvom polčase. V ňom dva góly strelil Plea, jeden alžírsky obranca Ramy Bensebaini a vlastný gól si dal Valerij Bondar. Disponovaný Plea najprv už v 8. minúte pohotovo zakončil center z pravej strany a potom v 26. minúte zvýšil na 3:0 nádhernou strelou do pravého horného rohu domácej brány. Medzitým si strelu Christopha Kramera zrazil do vlastnej brány Bondar. Hostia v druhom polčase dielo skazy pre domácich dokonali gólom kapitána Larsa Stindla a hetrik skompletizoval Plea. Na lavičke náhradníkov hostí presedel celý zápas slovenský reprezentant László Bénes.



V A-skupine remizovalo Atletico Madrid na ihrisku Lokomotivu Moskva 1:1. V 18. minúte otvoril hlavou skóre Jose Maria Gimenez, o sedem minút vyrovnal z penalty Anton Mirančuk. Španielsky klub je v tabuľke so štyrmi bodmi druhý, Lokomotiv s dvoma tretí.