Mönchengladbach zdolal FC Augsburg 4:0 v dueli 16. kola Bundesligy
Pre Borussiu to bol v aktuálnej sezóne druhý domáci triumf v súťaži.
Autor TASR
Mníchov 11. januára (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili v stretnutí 16. kola nemeckej Bundesligy nad Augsburgom 4:0. Domáci hráči vyhrávali už po polčase rozdielom triedy a po zmene strán pridal svoj druhý gól v zápase Haris Tabakovič. Pre Borussiu to bol v aktuálnej sezóne druhý domáci triumf v súťaži.
Bundesliga - 16. kolo:
Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 4:0 (3:0)
Góly: 36. a 61. Tabakovič, 8. Scally, 20. Diks (z 11 m)
