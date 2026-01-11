Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mönchengladbach zdolal FC Augsburg 4:0 v dueli 16. kola Bundesligy

.
Brankár Augsburgu Finn Dahmen (druhý sprava), ktorého prekonáva futbalista Mönchengladbachu Haris Tabakovič (uprostred) počas zápasu 16. kola nemeckej Bundesligy Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg v Mönchengladbachu v nedeľu 11. januára 2026. Foto: TASR/AP

Pre Borussiu to bol v aktuálnej sezóne druhý domáci triumf v súťaži.

Autor TASR
Mníchov 11. januára (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili v stretnutí 16. kola nemeckej Bundesligy nad Augsburgom 4:0. Domáci hráči vyhrávali už po polčase rozdielom triedy a po zmene strán pridal svoj druhý gól v zápase Haris Tabakovič. Pre Borussiu to bol v aktuálnej sezóne druhý domáci triumf v súťaži.



Bundesliga - 16. kolo:

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 4:0 (3:0)
Góly: 36. a 61. Tabakovič, 8. Scally, 20. Diks (z 11 m)
.

