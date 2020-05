Mönchengladbach zdolal Union Berlín 4:1, do hry sa zapojil aj Bénes

Bundesliga - 29. kolo:



Borussia Mönchengladbach - Union Berlín 4:1 (2:0)



Góly: 41. a 60. Thuram, 17. Neuhaus, 81. Plea - 50. Andersson



/L. Bénes (Mönchengladbach) nastúpil v 82. minúte/







SC Paderborn 07 - Borussia Dortmund 1:6 (0:0)



Góly: 72. Hünemeier (z 11 m) - 57., 74. a 90.+1 Sancho, 54. T. Hazard, 85. Hakimi, 89. Schmelzer

Berlín 31. mája (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili v nedeľnom súboji 29. kola nemeckej Bundesligy nad Unionom Berlín 4:1 a v tabuľke sa posunuli na tretie miesto. Slovenský stredopoliar László Bénes nastúpil za domácich v 82. minúte za rozhodnutého stavu. Union sa naďalej trápi a stále čaká na prvé víťazstvo po koronaprestávke. Po reštarte získal iba jeden bod v štyroch zápasoch a klesol na 14. priečku.Domáci sa ujali vedenia v 17. minúte, Florian Neuhaus zakončil drzú individuálnu akciu prízemnou strelou, ktorá sa odrazila do siete od pravej žrde. Na 2:0 zvýšil ešte pred prestávkou umiestnenou hlavičkou Marcus Thuram. V 50. minúte sa síce podarilo takisto hlavičkou znížiť Sebastianovi Anderssonovi, no už o deväť minút neskôr Thuram svojím druhým presným zásahom prinavrátil domácim dvojgólový náskok. Gladbach v 81. minúte ešte poistil triumf gólovým volejom Alassaneho Pléu. Vybojoval tak svoju druhú výhru po ligovom reštarte a v tabuľke preskočil Lipsko i Leverkusen, s ktorým má rovnaký počet bodov (56), no lepšie skóre. Na druhý Dortmund stráca štyri body."Žlto-čierni" splnili v nedeľu úlohu favorita a na pôde Paderbornu triumfovali suverénne 6:1. Po bezgólovom prvom polčase prvýkrát udreli v 54. minúte, keď po akcii z ľavého krídla skóroval z dorážky Thorgen Hazard. Krátko na to zvýšil na 2:0 Jadon Sancho po prihrávke Juliana Brandta. Paderborn znížil v 72. minúte premeneným pokutovým kopom Uweho Hünemeiera, ktorý potrestal ruku Cana vo vlastnej šestnástke, no Borussia okamžite dokázala odpovedať. Sancho svojím druhým gólom upravil na 3:1 pre hostí, čím definitívne zlomil odpor domácich. V závere ešte Dortmund dorazil súpera tromi gólmi po rýchlych akciách do rozhodenej obrany, v nadstavenom čase dokonal hetrik Sancho. Dortmund sa tak po prehre s vedúcim Bayernom (0:1) vrátil na víťaznú cestu. Za lídrom, ktorý v sobotu rozdrvil Düsseldorf 5:0, zaostáva o sedem bodov.